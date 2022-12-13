В Петербурге подросток выжил после падения с 8 этажа

Подросток выжил после падения с восьмого этажа на улице Партизана Германа, стало известно Piter.tv.
Подросток, которому на вид 15 лет, поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии и был помещён в реанимацию. У него диагностировал косой перелом плечевой кости со смещением, перелом позвонком поясницы, оскольчатый перелом позвоночника, переломы седалищной кости, крестца, копчика со смещением, ушиб легкого и головного мозга.
Обстоятельства устанавливаются.
Ранее после падения из окна на Восстания скончался 91-летний пенсионер.
Фото: Piter.tv
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