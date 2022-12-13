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После падения из окна на Восстания скончался 91-летний пенсионер
Сегодня, 16:25
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После падения из окна на Восстания скончался 91-летний пенсионер

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Инцидент произошёл равно утром.

Утом вторника, 31 января, 91-летний мужчина выпал из окна третьего этажа на улице Восстания. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным свидетелей, тело пенсионера без обуви какое-то время пролежало на тротуаре. Позже его накрыли белой простыней. Пожилой мужчина скончался от полученных повреждений. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские проводят проверку по инциденту. 

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на улице Димитрова нашли трупы пожилой супружеской пары.

Фото: Piter.TV

Теги: падение из окна, пенсионер, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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