На Партизана Германа неизвестный забрал из рюкзака второклассницы телефон

Подозреваемого разыскивают.

Разыскивается злоумышленник, ограбивший школьницу в Красносельском районе Петербурга.

По данным МВД, 23 января в полицию обратилась петербурженка с заявлением о том, что 21 января около 13:45 у дома 26 корпус 2 по улице Партизана Германа неизвестный забрал мобильный телефон из рюкзака её 8-летней дочери, учащейся 2 класса.

Сумма материального ущерба составила 6 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого разыскивают.

Ранее в Ленобласти неизвестные угнали три вездехода.

Фото: Piter.tv