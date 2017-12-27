В Петербурге после услуг сантехника женщина сварилась в кипятке

В Петербурге скончалась женщина у себя в квартире из-за прорыва трубы с кипятком.

В Санкт-Петербурге сантехник подозревается в опасном оказании коммунальных услуг, которые завершились смертью. Его "починка" трубы с горячим водоснабжением привела к ожогам хозяйки квартиры, которые не совместимы с жизнью.

ГСУ СК Петербурга сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг. Известно, что инцидент произошел после установки счетчиков холодной и горячей воды в квартире на проспекте Большевиков. После ухода сантехника 62-летняя хозяйка находилась в ванной комнате, когда трубу с горячей водой прорвало.

Судя по всему, женщина долгое время находилось под напором кипятка. Установлено, что хозяйка квартиры получила термические ожоги более 90 процентов тела, в результате чего скончалась на месте. Допускается вариант, что смерть женщина наступила ранее и по другим причинам, а обширная площадь поражения объясняется тем, что в кипятке пострадавшая пробыла довольно продолжительное время.

В настоящее время сантехник задержан.