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Девятиклассник попытался сорвать уроки в школе на Ленсовета, сообщив о бомбе
Сегодня, 8:48
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lesjasap
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Девятиклассник попытался сорвать уроки в школе на Ленсовета, сообщив о бомбе

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Школьнику не удалось "обмануть" полицейских сообщением о бомбе.

В Московском районе Петербурга школьник попытался “закрыть” учебное заведение по улице Ленсовета, 87 корпус 2, сообщив в полицию о заложенной бомбе. Оперативники выехали на место, но не обнаружил  опасных предметов и веществ. Из здания не пришлось эвакуировать людей, а значит и отменять уроки. 
 
Инцидент произошел около часу дня 25 января. На пульт диспетчера поступила информация о взрывном устройстве в здании 519-ой школы. Оперативники установили, что звонок “телефонного террориста” совершен с мобильного номера 53-летней петербурженки. В настоящее время им пользуется внук женщины - девятиклассник. Однако, “заминировал” здание не он, а его знакомый одноклассник.
 
Теперь подростку грозит уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте.
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Теги: бомба , московский район , телефонный терроризм , телефонный террорист , улица ленсовета , хулиганство , школа , школа 519
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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