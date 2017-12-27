Девятиклассник попытался сорвать уроки в школе на Ленсовета, сообщив о бомбе

Школьнику не удалось "обмануть" полицейских сообщением о бомбе.

В Московском районе Петербурга школьник попытался “закрыть” учебное заведение по улице Ленсовета, 87 корпус 2, сообщив в полицию о заложенной бомбе. Оперативники выехали на место, но не обнаружил опасных предметов и веществ. Из здания не пришлось эвакуировать людей, а значит и отменять уроки.

Инцидент произошел около часу дня 25 января. На пульт диспетчера поступила информация о взрывном устройстве в здании 519-ой школы. Оперативники установили, что звонок “телефонного террориста” совершен с мобильного номера 53-летней петербурженки. В настоящее время им пользуется внук женщины - девятиклассник. Однако, “заминировал” здание не он, а его знакомый одноклассник.

Теперь подростку грозит уголовное дело за заведомо ложное сообщение о теракте.