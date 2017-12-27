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На Гражданском проспекте петербуржец расстрелял двух водителей
Сегодня, 12:50
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lesjasap
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На Гражданском проспекте петербуржец расстрелял двух водителей

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Ссора между автомобилистами закончилась для двоих участников ранением из пистолета.

Около полуночи 26 января на Гражданском проспекте у дома 24 неизвестный преступник расстреляли из пистолета двух петербуржцев. Конфликт с применением огнестрельного оружия возник из-за транспортной неразберихи. 
 
Местные жители услышали подозрительные хлопки на улице и вызвали сотрудников полиции. К моменту приезда наряда, оппоненты все еще выясняли дела. 
 
Выяснилось, что у 32-летнего гражданина оказалось с собой травматическое оружие, которым он не побоялся воспользоваться. В результате стрельбы пострадали две человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. 
 
Представители закона отвезли нарушителя в отделение для дальнейших выяснений обстоятельств. Лицензия на оружие у гражданина была. В отношении злоумышленника возбуждено административное дело по статье за мелкое хулиганство.
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Теги: гражданский проспект , дтп , конфликт , оружие , травматический пистолет
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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