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В Сестрорецке пьяный петербуржец пытался перерезать супругу и несовершеннолетнюю дочь
Сегодня, 8:59
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lesjasap
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В Сестрорецке пьяный петербуржец пытался перерезать супругу и несовершеннолетнюю дочь

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В Курортном районе нетрезвый мужчина напал с ножом на жену и дочь.

В Сестрорецке неадекватный мужчина попытался зарезать собственную семью. Близкие люди подозреваемого были экстренно госпитализированы с ножевыми ранениями. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.
 
Сообщается, что отец решил а ночь перерезать всех родственников, но в итоге сам пострадал. Инцидент произошел в два часа ночи 26 января. Виновник событий в пьяном угаре разозлился на обвинение жены в алкоголизме и набросился на женщину с холодным оружием. Злоумышленник вспорол жертве живот и нанес удары в область груди. Мать попыталась защитить 16-летняя дочь, но и ее буйствующий преступник не пожалел. В какой-то момент пострадавшие перестали сопротивляться. Мужчина опомнился, когда пол дома пропитался кровью жертв. 
 
В квартире по набережной реки Сестры прибыла полиция. Оперативников вызвали соседи, которые сообщили об ужасающих звуках. Сотрудники правоохранительных органов застали подозреваемого, когда он также нуждался в помощи докторов: он пытался нанести себе увечья  живот и резал предплечья.
 
В настоящее время ведется следствие. Специалисты не исключают возможность обоюдной драки, так как на месте преступления найдено два окровавленных ножа. 
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Теги: зарезать семью , курортный район , семья , сестрорецк
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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