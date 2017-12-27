В Кировском районе жителей предупреждают в возможности получить ожоги и провалиться под землю из-за прорыва трубы

На проспекте Народного Ополчения прорвало трубу с кипятком: ситуация создала опасные условия для петербуржцев.

Как сообщают наши источники, в Кировском районе ночью произошел прорыв трубопровода. Похожий инцидент случился в Калининском районе на Северном проспекте

Горячая вода растеклась по проспекту Народного ополчения. Неприятная ситуация возникла около дома номер 2а. На месте работает аварийная служба. Отмечается, что кипяток уже перекрыт, однако, по всему двору поднимается белый густой пар.

Местных жителей предупреждают об опасности из-за плохой видимости. Также сообщается, что возможен провал грунта и дорожного покрытия. Петербуржцев просят удалиться с места происшествия. По громкоговорителю предупреждают об угрозе получения ожогов.