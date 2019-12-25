Врио главы Пензенской области официально представили в регионе

Олег Мельниченко принял на себя руководство регионом.

Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области официально представили в регионе. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на администрацию региона. Известно, что Олег Мельниченко представлен коллегам уполномоченным представителем российского президента по Поволжскому федеральному округу Игорем Комаровым. Мероприятие было организовано в зале заседания ЗакСа. На нем присутствовали местные депутаты, чиновники и силовики.

Президент России Владимир Путин 23 марта в связи с утратой доверия отправил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в отставку. Экс-главу обвиняют во взяточничестве. Следственный комитет вменяет фигуранту уголовного дела статью о незаконном получении 31 млн рублей. С 26 марта указом президента назначен врио губернатора Пензенской области.

Напомним, что прежнее правительство региона в соответствии с уставом области после отрешения Ивана Белозерцева от должности ушло в отставку. Однако чиновники продолжают работать до формирования нового состава кабинета министров.

Защита экс-губернатора Белозерцева обжаловала его арест.

Фото: Piter.tv