Временный пост вице-премьера получил Ассими Гоита.

Временный президент Мали Ба Ндао вступил в должность. Об этом сообщили журналисты из агентства Reuters. По данным СМИ, торжественная церемония инаугурации состоялась в столице Бамако. Одновременно с постом главы государства был назначен вице-премьер. Им стал глава Национального комитета спасения народа Ассими Гоита.

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Напомним, что бывший министр обороны Ба Ндао назначен временным президентом Мали 21 сентября. Ег избрала коллегия выборщиков, которая основана захватившими страну военными. Они консультировались с общественными силами. Немногим ранее (12 сентября) в стране установили дорожную карту переходного периода. Он займет 18 месяцев.

В Мали захватившие власть военные призвали госслужащих вернуться на работу.

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