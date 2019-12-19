Жанин Аньес хочет избежать новых беспорядков.

Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов. Об этом Жанин Аньес объявила в рамках собственного видеообращения к нации. Сейчас чиновница выполняет обязанности главы государства после отставки Эво Моралеса, которая произошла 19 ноября 2019 года.

Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии ради защиты демократии Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии

Политик призвала граждан страны объединиться против социалистического движения. Выборы в Боливии должны пройти 18 октября.

Напомним, что отставка Моралеса произошла на фоне непрекращающихся протестов. Экс-глава Боливии сначала укрылся в Мексике, после - в Аргентине. Он назвал произошедшее государственным переворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Политику предъявили обвинения в терроризме, изнасиловании и торговле людьми.

Временные власти Боливии оценили ущерб от протестов в $1 млрд.