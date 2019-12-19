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Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса

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Бывшему лидеру республики предъявили обвинение.

Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Эво Моралеса. Решение ведомство приняло вечеров в среду, 18 декабря. Об этом заявил глава МВД Артуро Мурильо в своем аккаунте в Twitter.

В тексте ордера указывается на обвинение, которое предъявляется экс-президенту. Его подозревают в подстрекательстве к мятежу и терроризму в республике. На данный момент Моралес находится на территории Аргентины в качестве беженца. Ранее после своей отставки он получил убежище в Мексике.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД РФ заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии.

Видео: YouTube/FRANCE 24 English, TIME, Big Think, Estadão

Теги: арест, боливия, ордер, прокуратура, эво моралес
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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