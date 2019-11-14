В МИД РФ заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии

Бывший президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после массовых беспорядков в стране.

Россия признала сенатора Жанин Аньес в качестве и.о. президента Боливии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В МИДе отметили, что выбор политика состоялся без полного кворума. Но именно Аньес будет выполнять обязанности президента до официальных выборов в стране.

В ведомстве также прокомментировали предшествовавшие смене власти события. Их Рябков назвал "государственым переворотом".

Напомним, что бывший президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку после массовых беспорядков в стране. Поводом для протестов стали минувшие выборы в стране, на которых Моралес вновь был избран главой государства. Результаты выборов не признал его оппонент. В Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве. Моралес в свою очередь заявил о попытке госпереворота, за которым стоят правые силы, недовольные его переизбранием.

Видео: YouTube/EL PAIS