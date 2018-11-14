Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Его жизнь находится вне опасности.

Бывший президент Боливии Эво Моралес сел в самолет, направляющийся до Мексики. Воздушное судно успешно вылетело в пункт назначения. Страна предложила политику убежище после того, как ему пришлось подать в отставку.

Глава МИД Боливии написал в Twitter, что жизнь и здоровье Моралеса - в безопасности. Марсело Эбрард добавил, что согласно международным конвенциям, сейчас Моралес находится под защитой принимающего государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль: Моралес не просил убежища в России.

Фото: Piter.tv, Twitter

Видео: YouTube/FRANCE 24 English, TIME, Big Think, Estadão