Кремль: Моралес не просил убежища в России

С заявлением по поводу актуальной темы выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России впервые прокомментировали возможное предоставление политического убежища лидеру Боливии Эво Моралесу. Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Кремль ведет переговоры со своим латиноамериканским коллегой по данному вопросу. Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не планирует принимать на своей территории свергнутого главу государства.

Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище Дмитрий Песков

Напомним, что в Боливии в это время продолжается очередная "цветная революция". Местная оппозиция, поддержанная военными, фактически свергла новоизбражнного президента Эво Моралеса и его правительство в полном составе. В мировых СМИ ходят активные слухи о том, что Россия предложила политику защиту и пребывание на своей территории. При этом часть международного сообщества до сих пор не принимает случившееся в Боливии. В частности, не поддержали переворот представители Куба и Мексика. Россия сдержано комментирует случившееся в латиноамериканском регионе.

Видео: South China Morning Post