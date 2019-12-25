Временные власти Боливии оценили ущерб от протестов в $1 млрд

Беспорядки были вызваны переносом дня выборов из-за пандемии коронавируса.

Временные власти Боливии оценили ущерб от протестов против переноса выборов в $1 млрд. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Жанин Аньес со ссылкой на заявление министра экономики Оскара Ортиса. Слова политика приводятся в местном издании "Пахина сьете".

Каждый день боливийская экономика производит около $100 млн, или 700 млн боливиано, таким образом, по нашим оценкам, ущерб боливийской экономике от перекрытия дорог превысил $1 млрд сообщение Жанин Аньес

Напомним, что в Боливии протесты ведутся с 23 июля. Тогда глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро объявил о том, что местный "Центризбирком" принял решение перенести выборы с 6 сентября на 18 октября из-за пандемии коронавируса. Решение назвали незаконным. Аньес подписала документ, закрепляющий день голосования на 18 октября запрещающий новый перенос. После принятия закона Центральный рабочий профсоюз пообещал прекратить акции протеста до выборов.

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