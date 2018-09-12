Вратарь "Тампы" Василевский признан лучшим игроком матча с "Каролиной"

Он отразил все 29 атак на ворота.

Российский вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский признан лучшим игроком пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз". Об этом пишет "РИА Новости".

Последняя игра клуба Василевского с соперниками закончилась со счетом 2:0. В этом матче российскому спортсмену удалось противостоять 29 броскам, тем самым он сыграл "на ноль".

Вторым отличился нападающий "Тампы" Брэйден Пойнт. Ему принадлежит победная шайба.

Третье место занял форвард "Лайтнинг" Росс Колтон.

Ранее мы сообщали, что "Монреаль" вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Он одержал победу над "Виннипег" в четвертом матче серии второго раунда. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Видео: YT / SPORTSNET