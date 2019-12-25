Девятилетняя пациентка подключена к аппарату ИВЛ.

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки. В интервью "РИА Новостям" представители пресс-службы областной детской клинической больницы медики оценили состояние девятилетней пациентки. как стабильно тяжелое. Сейчас девочка находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Заведующий реанимационным отделением Виталий Лазутин объяснил агентству, что после того, как школьница поступила в медицинское учреждение, ей провели операцию. Она длилась четыре часа.

Девочка находится в медикаментозной седации. Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортней и ребенку, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анальгизию. специалист больницы

Напомним, что стрельбу из окна квартиры вечером 30 мая открыл Сергей Болков. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. От его действий пострадал ребенок, а также сотрудник Росгвардии. Последнего врачи отпустили домой после оказания помощи. Он отделался ранением в ногу по касательной. Преступник арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан.

Фото: Piter.tv