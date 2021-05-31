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Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Екатеринбурге

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Два месяца подозреваемый проведет под стражей.

Чкаловский районный суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналист ТАСС, присутствующий на заседании в инстанции. Сергей Болков проведет два месяца под стражей из-за ситуации, которая произошла накануне в районе Химмаш. Там пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Мужчина отделался ранением ноги и уже находится дома. Ребенку повезло меньше, пациентка была прооперирована, но остается в тяжелом состоянии.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 29 июля.

решение судьи

Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: арест, екатеринбург, стрельба
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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