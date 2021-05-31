Два месяца подозреваемый проведет под стражей.

Чкаловский районный суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Екатеринбурге. Об этом сообщил журналист ТАСС, присутствующий на заседании в инстанции. Сергей Болков проведет два месяца под стражей из-за ситуации, которая произошла накануне в районе Химмаш. Там пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Мужчина отделался ранением ноги и уже находится дома. Ребенку повезло меньше, пациентка была прооперирована, но остается в тяжелом состоянии.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца - до 29 июля. решение судьи

Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан.

Видео: Telegram/РИА Новости