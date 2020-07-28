Войска устроили для Лукашенко показательный разгон протестующих водометами

Войска устроили для Александра Лукашенко показательный разгон протестующих водометами. Соответствующий сюжет показал телеканал "Беларусь-1" днем 28 июля. Журналисты объяснили, что внутренние войска МВД устроили для президента республики демонстрацию действий, применяемых во время несогласованных акций протеста.
Тактическое специальное задание — действия военнослужащих при массовых беспорядках. Так отрабатывается слаженность при самых разных сценариях развития событий
сообщение авторов сюжета
Напомним, что глава Белоруссии посетил войсковую часть в Минске. Он призвал правоохранительные органы пресекать попытки нападения на представителей закона во время беспорядков.
Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира
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