Политик заявил, что никто не должен "пинать ногами" полицию.

Александр Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций протеста. По словам главы республики, никому не позволено пинать ногами представителей правопорядка. Он добавил, что попытки нанести вред представителям закона в ходе митингов должны пресекаться. Об этом политик рассказал во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что в социальных сетях распространяются видео, на которых протестующие начинают атаковать правоохранителей.

Главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти.