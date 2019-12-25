Александр Лукашенко прокомментировал нападение на правоохранителей во время акций протеста. По словам главы республики, никому не позволено пинать ногами представителей правопорядка. Он добавил, что попытки нанести вред представителям закона в ходе митингов должны пресекаться. Об этом политик рассказал во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик напомнил, что в социальных сетях распространяются видео, на которых протестующие начинают атаковать правоохранителей.
Главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти.
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