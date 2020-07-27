Главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти

Светлана Тихановская объяснила, почему следует голосовать за нее не выборах президента Белоруссии.

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии заявила о желании жарить котлеты вместо власти. Об этом Светлана Тихановская заявила во время митинга в городе Гомель. Она объяснила, какой видит республику в будущем. Политик отметила, что первыми пунктами предвыборной кампании она видит освобождение всех политических заключенных и организацию справедливых выборов.

У меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии

По словам политика, белорусы должны поддержать ее кандидатуру не в качестве политика, а ради проведения грядущих перемен и честных выборов. Поддержать Тихановскую пришли около 10 тысяч жителей Гомеля согласно оценкам объединенного штаба оппозиции.

Соперница Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента.

Видео: YouTube / БЕЛСАТ NEWS