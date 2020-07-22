Соперница Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента

Светлана Тихановская вышла в эфир на государственном телеканале Белоруссии.

Соперница Александра Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента. Светлана Тихановская вышла в эфир с речью на государственном телеканале. Ролик опубликован в Telegram-канале TJ.

Белорусский политик заявила, что у действующего лидера страны очень низкие рейтинги. Тихановская добавила, что жители республики все активнее требуют освобождения оппозиционных кандидатов из заключения. По словам выступающей, "невинных людей задерживают прямо на улице".

Напомним, что ранее представительницы объединенного штаба оппозиции в поддержку кандидатов в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что планируют сотрудничать со всеми кандидатами кроме Александра Лукашенко. Они добавили, что пригласили президента Белоруссии на дебаты.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты.

Видео: Telegram/ TJ