Он привёл в пример США, где в некоторых штатах президент ввёл армию на улицы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране. Мнением он поделился после посещения пятой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке под Минском.

По его словам, войны могут начинаться с уличных протестов и демонстраций.

- Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. - Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он привёл в пример США, где в некоторых штатах президент ввёл армию на улицы, и добавил, что есть международный опыт по созданию "управляемого хаоса" силами частных вооружённых компаний. Лукашенко напомнил о подобном опыте в Ливии, Сирии и Ираке.

Ранее Лукашенко пригрозил выдворить из Белоруссии журналистов из других страны.

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