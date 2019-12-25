Лукашенко пригрозил выдворить из Белоруссии журналистов из других страны

Он не понимает, почему МВД ждёт "указки президента".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворить из страны иностранных журналистов. Он призвал чиновников решительно реагировать на "деструктивные" публикации в СМИ.

Глава государства допустил, что иностранных корреспондентов можно будет выдворить из Белоруссии до конца электоральной компании. Заявление он сделал на совещании с экономическим блоком правительства.

Лукашенко поделился непониманием, почему МВД ждёт "указки президента", ведь СМИ из других стран "призывают к массовым беспорядкамм.

BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он призывает выдворять из страны "всех, кто зовёт людей на майданы". При этом президент подчеркнул, что бумажная пресса в стране превращается в "желтизну".

Ранее Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии.