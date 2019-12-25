Александр Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии. Об этом сообщили местные журналисты. Глава республики во время совещания с руководящим составом экономического блока заявил, что на фоне предвыборной кампании в стране началась "политическая пандемия". Политик добавил, что при этом люди не должны ощущать трудности.
Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко добавил, что белорусским чиновникам нельзя упускать из вида важнейшие вопросы, от которых зависит повседневная жизнь граждан страны. Вместе с центральными и местными органами управления экономическим сектором Лукашенко рассмотрел вопросы услуг, финансов и социальной сферы.
Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя. В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик добавил, что в Белоруссию после "нефтяной пандемии" пришла "информационная", а сейчас - распространяется "политическая".
Соперница Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента.
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