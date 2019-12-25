Глава республики считает, что до этой пандемии Белоруссию накрыла "нефтяная", а затем "информационная" пандемии.

Александр Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии. Об этом сообщили местные журналисты. Глава республики во время совещания с руководящим составом экономического блока заявил, что на фоне предвыборной кампании в стране началась "политическая пандемия". Политик добавил, что при этом люди не должны ощущать трудности.

Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что белорусским чиновникам нельзя упускать из вида важнейшие вопросы, от которых зависит повседневная жизнь граждан страны. Вместе с центральными и местными органами управления экономическим сектором Лукашенко рассмотрел вопросы услуг, финансов и социальной сферы.

Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя. В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что в Белоруссию после "нефтяной пандемии" пришла "информационная", а сейчас - распространяется "политическая".

Соперница Лукашенко вышла в телеэфир и рассказала о рейтинге президента.