Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Американские военные применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде. Такая информация появилась у "Эха Москвы" со ссылкой на телеканал "Аль Арабия".
По данным журналистов, это произошло после того, как демонстранты попытались поджечь крышу здания. Накануне в Ираке прошла акция протеста, вызванная авиаударами Америки по шиитской группировке.
Неизвестным удалось сначала поджечь главные ворота помещения с дипломатической миссией. После этого недовольные забросали посольство камнями. Власти США считают, что ответственность за атаку лежит на руководстве Ирана. Однако в Тегеране отвергли подобные предположения.
Ранее Piter.tv писал о том, что США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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