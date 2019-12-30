Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Об этом сообщил местный телеканал в Ираке.

Американские военные применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде. Такая информация появилась у "Эха Москвы" со ссылкой на телеканал "Аль Арабия".

По данным журналистов, это произошло после того, как демонстранты попытались поджечь крышу здания. Накануне в Ираке прошла акция протеста, вызванная авиаударами Америки по шиитской группировке.

Неизвестным удалось сначала поджечь главные ворота помещения с дипломатической миссией. После этого недовольные забросали посольство камнями. Власти США считают, что ответственность за атаку лежит на руководстве Ирана. Однако в Тегеране отвергли подобные предположения.

Ранее Piter.tv писал о том, что США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

