Политик предупредил о "большой цене" данной атаки.

Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде. Тегеран ждут серьезные последствия, если в Ираке погибнут граждане США или объектам США нанесут ущерб. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Twitter политика.

Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом написал глава США в соцсети

Напомним, что накануне группа протестующий попыталась проникнуть на территорию посольства в Багдаде. Американские дипломаты считают, что за атакой стоят власти Ирана. Трамп поблагодарил правительство Ирака за помощь в восстановлении порядка. К зданию посольства оперативно перебросили военных, оснащенным "самым смертоносным в мире оружием". Однако появилась информация о том, что демонстранты успели поджечь забор.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран и Ирак пустили российские крылатые ракеты в свое небо, чтобы пригрозить террористам.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

