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Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Сегодня, 11:01
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lesjasap

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

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Политик предупредил о "большой цене" данной атаки.

Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде. Тегеран ждут серьезные последствия, если в Ираке погибнут граждане США или объектам США нанесут ущерб. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Twitter политика.

Он заплатит большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом

написал глава США в соцсети

Напомним, что накануне группа протестующий попыталась проникнуть на территорию посольства в Багдаде. Американские дипломаты считают, что за атакой стоят власти Ирана. Трамп поблагодарил правительство Ирака за помощь в восстановлении порядка. К зданию посольства оперативно перебросили военных, оснащенным "самым смертоносным в мире оружием". Однако появилась информация о том, что демонстранты успели поджечь забор.  

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран и Ирак пустили российские крылатые ракеты в свое небо, чтобы пригрозить террористам.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: багдад, дональд трамп, ирак, иран, посольство, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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