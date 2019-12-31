Здание охвачено огнем, людей в нем нет.

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде, они подожгли забор у здания. Таким образом протестующие высказывают свою позицию относительно авиаударов по шиитскому ополчению. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на

Действия Америки они не одобряют, пытаясь проникнуть через главные ворота в дом дипломатической миссиии. Акции протеста начались в стране сразу после похорон погибших в результате авиаударов. Стоит отметить, что американских дипломатов заранее эвакуировали из помещения. Вся делегация уже покинула территорию Ирака.

Сейчас посольство охвачено огнем, в него кидают камни и звучат антиамериканские лозунги. У здания собрались тысячи сленов различных группировок.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии.

Видео: YouTube/Guardian News, Radio Free Europe/Radio Liberty