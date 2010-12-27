ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

В ВСУ обвинили Россию в подготовке к широкомасштабной военной агрессии. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Алексей Тарани во время интервью изданию "Тиждень.ua". Он назвал эти планы очевидными.
Спикер объяснил, что Киев намерен отразить нападение, в том числе и со стороны Белоруссии. Украинской армии следует оборонять не только Донбасс, но и всю границу Украины
Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно
комментирует обстановку Таран
Он включил в потенциальные области, которым могут угрожать нападением, участки около Крыма и Бессарабии. Эксперт добавил, что страна владеет достаточным количеством ресурсов, чтобы эффективно управлять войсками.
Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше
добавил спикер
Напомним, что еще в августе 2019 года Главное управление разведки от Министерства обороны Украины представили правительству возможные сценарии атаки России. Тогда противника заподозрили в готовности применить ядерные боезаряды, которые можно запустить только с кораблей.Согласно второму сценарию, стране может угрожать авиаудар.
Ранее Piter.tv писал о том, что украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )