Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ

Кроме того, он призвал напасть на "ненавистную Россию".

Украинский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист обвинил их в "стрельбе по своим городам". Об этом сообщает УНИАН.

Мальцев уверен, когда "хреновых воинов перебьют", украинцы заживут мирно. Кроме того, он призвал напасть на "ненавистную Россию" и не торговать с ней, как "босс Петя" (бывший президент Украины Петр Порошенко – прим. ред.).

"Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - цитирует украинское агентство слова Мальцева.

Дирекция Харьковского академического театра музыкальной комедии, в котором служит Мальцев, заявила, что лишит артиста премий и поощрений за такие слова. Кроме того, с ним провели беседу, в ходе которой музыкант ответил, что это его личное мнение, и оно не является призывом к сепаратизму. В театре подчеркнули, что не разделяют позицию служащего.

Ранее Зеленский отказался публиковать стенограмму переговоров с Путиным.

Фото: operetta.kharkiv.ua