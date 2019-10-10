Зеленский отказался публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Он опасается, что это может навредить процессу возвращения людей и прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что это не приведет к положительному результату. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава Украины считает, что обнародование телефонных переговоров приведет к прекращению встреч с Путиным. А это "навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны".

Зеленский заявил, что Украине не нужен такой результат. Киев хочет иметь возможность "вернуть пленных, которых очень много в ДНР и ЛНР, России и Крыму".

Телефонные переговоры Путина и Зеленского состоялись в июле и начале сентября текущего года.

Ранее Зеленский оценил возможность встречи с Путиным.

Видео: YouTube / Зе!Президент, Квартал 95, kremlin