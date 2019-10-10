Владимир Зеленский оценил возможность встречи с Путиным. Политик заявил, что на данный момент двусторонние переговоры не планируются. Вопрос Донбасса главы государств будут обсуждать только в рамках "Нормандского саммита"
Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться
комментирует глава государства
Зеленский добавил, что хочет поскорее завершить военный конфликт на Украине.
Про встречу с президентом РФ никто не говорит, потому что все против
добавил спикер
Сам президент Украины готов напрямую общаться с Путиным ради обмена людьми. Он также решил не уточнять, кто именно не дает главам встретиться.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путина так и не поздравили с днем рождения Трамп и Зеленский.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Зе!Президент, Квартал 95, kremlin
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