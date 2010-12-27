Путина так и не поздравили с днем рождения Трамп и Зеленский

В понедельник, 7 октября, российскому лидеру исполнилось 67 лет.

Во вторник, 8 октября, стало известно, что президента России так и не поздравили с днем рождения Трамп и зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Песков.

До конца дня вчерашнего я не видел среди посланий, поступивших Путину, поздравлений от Трампа и Зеленского рассказал он

Напоним, что в понедельник, 7 октября, российскому лидеру исполнилось 67 лет. В этом году Владимир Владимирович решил провести день рождение в кругу родных и близких. Однако, утром Путин все же провел более 10 телефонных разговоров. С праздником его поздравили президент Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, президент Киргизской Республики, премьер-министр Государства Израиля, президент Республики Сербии. Также Медведев поздравил президента по телефону. Он пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России.

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Фото:владимир путин/вк