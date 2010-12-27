Путину исполнилось 67 лет. Топ самых необычных подарков главе государства на день рождения 

Книга Александра Бенуа о Царском Селе, хрустальный крокодил и пододеяльник.

В понедельник, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Piter.TV составил Топ самых необычных подарков главе государства на день рождения.

2000 год

В первый год в президентской должности Владимир Путин получил картину "Даная". Подарок преподнесла художница Зинаида Сотина. Отметим, что художественное произведение понравилось главе государства еще в 1994 году во время визита на персональную выставку художницы во Франкфурте-на-Майне.

2002 год

На 50-летие Владимиру Путину подарили сувенирного хрустального крокодила. День рождение президента совпало с проведением в Кишиневе встречи лидеров стран СНГ. Подарок лично вручил президент Молдавии Владимир Воронин.

2008 год

Во времена, когда Владимир Владимирович занимал пост премьер-министра, неизвестный даритель преподнес ему двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрицу по имени Маша отправили в геленджикский "Сафари-парк".

2009 год

На 57-летие Путин получил целый набор книг. Дело в том, что в свой день рождения председатель правительства Владимир Путин встретился с писателями. В итоге книжная коллекция президента пополнилась книгами: "Россия в откате" и "Битва".

2012 год

На 60-летие Владимир Путин получил в подарок от премьер-министра России Дмитрия Медведева книгу Александра Бенуа о Царском Селе. Отметим, что издание является антикварным.

2017 год

Премьер-министром Италии Сильвио Берлускони подарил главе российского государства пододеяльник с ручной вышивкой. Мастера вышили на изделии изображение, где Путин и Берлускони пожимают друг другу руки. Отметим, что на фоне красуется собор Василия Блаженного и Колизея.

2018 год

На 66-й день рождения Владимир Путин получил идеальный подарок для любого дачника. Ставрапольское предприятие "Рассвет" презентовало именинику саженцы.

2019 год

В этом году Владимир Владимирович решил провести свое 67-летие в кругу родных и близких. Однако, утром Путин все же провел более 10 телефонных разговоров. С праздником его поздравили президент Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, президент Киргизской Республики, премьер-министр Государства Израиля, президент Республики Сербии. Также Медведев поздравил президента по телефону. Он пожелал ему здоровья и успехов в работе на благо России. Пресс-секретарь президента отметил, что глава США Дональд Трамп так и не позвонил Владимиру Путину.

Напомним, что накануне празднования президент отправился в компании министра обороны Сергея Шойгу в сибирскую тайгу.

Фото:kremlin.ru, livekuban.ru, margarita_nik/livejournal, википедия, владимир путин/вк