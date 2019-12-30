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США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство
Сегодня, 11:10
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lesjasap

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

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Бойцы из США прибудут в Багдад в течение нескольких дней.

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство в Багдаде. Они прибудут в регион в течение нескольких дней. Речь идет о бойцах из 82-ой воздушно-десантной дивизии. На данный момент для защиты граждан в страну переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.

Во вторник протестующие попали за внешний периметр ограды здания дипломатической миссии. В результате нападения пострадавших нет. Иностранцев успели вовремя вывести из помещения, до того, как демонстранты подожгли забор. США обвиняют в атаке на посольство представителей Ирана. В Тегеране отрицают свою причастность к событиям.
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Ранее Piter.tv писал о том, что КНДР в Новом году обещала представить новое стратегическое оружие.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: атака, ирак, нападение, посольство, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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