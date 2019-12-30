Бойцы из США прибудут в Багдад в течение нескольких дней.

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство в Багдаде. Они прибудут в регион в течение нескольких дней. Речь идет о бойцах из 82-ой воздушно-десантной дивизии. На данный момент для защиты граждан в страну переброшены 100 морских пехотинцев из Кувейта. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.

Во вторник протестующие попали за внешний периметр ограды здания дипломатической миссии. В результате нападения пострадавших нет. Иностранцев успели вовремя вывести из помещения, до того, как демонстранты подожгли забор. США обвиняют в атаке на посольство представителей Ирана. В Тегеране отрицают свою причастность к событиям.

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Фото: Pixabay.com

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