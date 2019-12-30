КНДР в Новом году обещала представить новое стратегическое оружие

Ким Чен Ын выступил с докладом о курсе государства на 2020 год.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия. Военные будут разрабатывать новые способы вооружения, пока н устранят враждебную политику США. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на Рёнхап и доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.

КНДР не прекратит и будет продолжать разработку оружия, необходимого для защиты страны прокомментировал глава страны

Местная власть надеется с помощью оружия установить на территории полуострова мир. В рамках заседания Ким Чен Ын выступал с докладом о строительстве государства семь часов. Он утвердил порядок экономики, развитие сельского хозяйства, науки и образования, увеличения объемов производства. В КНДР задумались о сохранении экологической обстановки и мер по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Южной Корее заявили, что КНДР провела испытания ракетного двигателя.

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