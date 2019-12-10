В Южной Корее заявили, что КНДР провела испытания ракетного двигателя

Тестирование вызывает опасения у соседей.

В Южной Корее заявили, что КНДР 7 декабря провела испытания ракетного двигателя. В Минобороны выразили обеспокоенность данной ситуацией. Военные считают, что тестирование вооружения прошло на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Представители КНДР запустили в воздух баллистические ракеты. Об этом заявил глава национальной обороны Чон Гён Ду по итогам встречи в Сиднее с коллегой из Австралии. Слова чиновника цитирует местное издание Yonhap.

Руководитель ведомства из австралии поддержал обеспокоенность дипломатов. Дипломаты считают, что подобная деятельность усиливает военное напряжение. Они требуют от КНДР прекратить подобные испытания.

Напомним, что ранее об успешной операции сообщили агентство ЦТАК. В КНДР заявили, что уже в ближайшее время эти испытания окажут влияние на изменение стратегической позиции государства. Однако дипломаты не уточняли, какие именно испытания проводились.

Ранее Piter.tv писал о том, что Южная Корея и Япония заявили о пуске КНДР неопознанного снаряда.

Видео: YouTube/한국항공우주연구원(KARI)