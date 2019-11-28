Южная Корея и Япония заявили о пуске КНДР неопознанного снаряда

На границе между двумя азиатскими государствами снова неспокойно.

Южная Корея снова обеспокоена поведением КНДР и сигнализирует об опасности. Военные демократического государства обвинили КНДР в запуске неизвестного снаряда. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Они зафиксировали накануне запуск неизвестного баллистического снаряда. Его тип не установлен, траектория полета и последствия запуска также не уточняются, однако сам факт встревожил военных Южной Кореи. КНДР по факту обвиняют в испытании секретного ракетного оружия. Ряд экспертов считают, что это могут быть ракетные комплексы "Искандер", хотя Пхеньян не подтверждает наличие такого рода военной техники на своих базах.

Сейчас Южная Корея и их союзники производят углубленный анализ случившегося. Корея уже запросила данные со спутников у США и Япония. Командование береговой охраны Японии уже подтвердили факт запуска: по данным японца, речь идет сразу о двух пусках неизвестного ракетного вооружения. Местные эксперты утверждают, что речь точно не идет об артиллерийском снаряде: имела место именно крупная ракета.

Всего в этом году на полуострове произошло 12 подобных инцидентов. КНДР предпочитает не комментировать запуски, а в большинстве случаев просто опровергает информацию, полученную со стороны "южан". При этом власти КНДР неоднократно признавали, что обладают "сверхкрупной реактивной системой залпового огня", при этом не уточняли происхождение данного вооружения.

Видео: 연합뉴스TV