В Минобороны РФ показали учения "Омска" в рамках "Океанского щита".

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски. Об этом сообщили представители Северного командования Вооруженных сил США. Позже Минобороны России опубликовало ролик, снятый на борту атомного подводного крейсера "Омск". Именно этот атомоход участвовал в учениях "Океанский щит" неподалеку от американского региона.

На кадрах зафиксирована подготовка экипажа к запуску противокорабельной ракеты "Гранит". Цель военных располагалась на расстоянии в 329 километров. Подлодка смогла уничтожить условный объект противника. В Минобороны РФ отметили, что "Омск" действовал совместно с ракетным крейсером "Варяг".

Стоит отметить, что российская подлодка действовала в международных водах.

США послали России "сигнал Кремлю" с помощью секретной подлодки.