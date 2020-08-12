Россия жестко ответит на приближение военных из США к своим границам

В Soha рассказали об операции "Океанский щит" в Балтийском море.

Вьетнамские СМИ заявили, что Россия жестко ответит на приближение военных сил США к своим границам. Журналисты отметили, что Вашингтон увеличивает присутствие военных у российских границ из-за роста напряженности в отношениях с Москвой. В частности, в Польшу из Германии будут переброшены солдаты. В общей сложности количество американских военнослужащих на территории страны возрастет до 5500 человек (прибавится около тысячи военных из США).

Во Вьетнаме считают, что Пентагон также занимается модернизацией авиабазы в литовском Шуаляе. Это делается в целях "сдерживания России". Американцы обратили внимание на Калининградскую область, которая может подвергнуться нападению в первую очередь в случае военных действий.

В Soha отметили, что Россия ответит на планы США. Уже сейчас военные стягивают войска к акватории Балтийского моря. Днем 12 августа там начались маневры, получившие название "Океанский щит-2020". В учениях задействовано несколько десятков боевых кораблей, авиация и другая техника. Морской десант из РФ отрабатывает высадку на необорудованное побережье.

Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане.

Видео: YouTube / Минобороны России