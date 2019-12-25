В Terra Nova рассказали об исследовании пород архипелага Кергелен.

Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане. Об этом рассказали французские и австралийские геологи. Они изучили состав пород островов в южной части океана. Эксперты пришли к выводу, что на данной территории формируется "эмбриональный континент". Результаты исследования опубликованы в издании Terra Nova.

Ученые рассмотрели породы архипелага Кергелен, расположенного недалеко от Антарктиды. Континентальная кора наращиваются на границах океана в зонах субдукции. На этих территориях литосферные плиты погружаются в мантию Земли. При переплавке и смешении материалов оснований создается гранитная магма. При выходе "на свет" она формирует верных слой континентов. Именно этот слой отличает континенты от водных пространств. Тонкая океаническая кора в основном состоит из базальтов, а континентальная - более толстая и имеет гранитный состав.

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