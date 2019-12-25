Вьетнамские эксперты прокомментировали "шутку" экипажа украинского "Старобельска".

Попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины. Об этом заявили вьетнамские журналисты. Перевод материала приводят представители "ПолитРоссии". По данным издания Soha, военные моряки из Киева стали объектом насмешек после того, как решили "поиздеваться" над российскими коллегами.

Украинская сторона решила, что будет остроумно сравнить российский корабль в Черном море с авианосцем "Адмирал Кузнецов" авторы Soha

В Soha рассказали, что некоторое время назад украинские СМИ опубликовали данные о том, что патрульный катер "Старобельск" связался с ракетным катером Р-60 Черноморского флота. Капитан украинского судна предложил оказать помощь военным из России. Он сослался на задымление "Адмирала Кузнецова". Экипаж из РФ вежливо отказался в услугах ВМС Украины.

Вьетнамские журналисты напомнили, что "Старобельск" является старым американским катером типа Island. В 2019 году его передали Киеву в качестве военной помощи от Америки.

В Киеве считают уместным использовать американские патрульные катера для демонстрации своей мощи...Там не учли тот факт, что их противником оказался Р-60 ВМФ РФ, который заметно превосходит Island авторы Soha

В издании отметили, что Р-60 оснащен противокорабельными ракетами "Москит" и другим более мощным вооружением, чем "Старобельск".

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