В Пентагоне заявили, что следят за объектом.

В США заявили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски. Об этом сообщили представители Северного командования Вооруженных сил страны. Чиновники отметили, что вместе с командованием воздушно-космической обороны Северной Америки следят за субмариной, которая всплыла в регионе.

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В Пентагоне заявили, что в настоящее время подлодка находится в международных водах на значительном расстоянии от территориальных вод США. Также специалисты уточнили, что не получали от России запросов о помощи, но готовы оказать ее в случае необходимости. Минобороны РФ официально не прокомментировало заявление коллег.

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