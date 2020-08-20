У берегов Аляски очевидцы заметили животное, страдающее лейкмизмом.

Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что к прибрежным водам американского Питерсберга в штате Аляска приплыла касатка. Животное страдает лейкизмом (потерей наружным покровом пигментации).

Хищника заметили около двух взрослых сородичей сотрудники компании Alaska Sea Adventures 7 августа. Необычному гостю дали кличку Тлук.

Все вокруг зашептали: "Боже мой, что это перед нами". Это было поистине неописуемо...Это уникальное зрелище, косатки с лейкизмом — невероятно редкие, даже ученые не надеются повстречать их Стефани Хейз, очевидица

Спустя несколько дней американка вновь увидели белого кита-убийцу. Ей удалось записать произошедшее на видео. Позже кадры появились в Instagram.

Напомним, что лейкизм отличается от альбинизма тем, что при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

Кит выпрыгнул из воды, врезался в лодку и отправил за борт пассажиров.

Видео: Instagram / worldtravelstephanie