После столкновения с китом за бортом оказались двое американцев.

Кит выпрыгнул из воды, врезался в лодку и отправил за борт пассажиров. Об этом сообщили журналисты с сайта UPI со ссылкой на очевидцев. Свидетели рассказали, что инцидент произошел 8 июня около берегов американского штата Нью-Джерси. Горбатый кит врезался в пассажирскую лодку, а после выпрыгнул из воды. Из-за морской аварии за бортом судна оказались два человека.

Известно, что люди не пострадали. Они смогли самостоятельно забраться на лодку обратно. Затем плавательное средство вынесло на берег. На суше посетители пляжа помогли владельцам осмотреть лодку и извлечь из воды упавшие туда вещи.

Стоит отметить, что кит не пострадал. После столкновения с лодкой он продолжил выпрыгивать из воды еще какое-то время.

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Видео: Youtube/ CBS Philly