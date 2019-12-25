Об этом исследователи рассказали в издании Nature Communications.

Ученые установили, сколько пластика может съесть любое животное. Об этом исследователи рассказали в журнале Nature Communications. В рамках работы специалисты изучили содержимое кишечника более 2000 живых существ. В результате стало известно, что животное не может проглотить пластик, длина которого составляет на больше 5% от длины тела животного.

Для примера, кит способен проглотить дробовик, а кашалоты - шланги и цветочные горки. Черепахи способны съесть пластиковые банановые мешки. Кусочки пластика найдены в пищеварительной системе рыб, рептилий, беспозвоночных, мальков.

Находки в кишечнике морских животных оказали ученым ужасающий уровень загрязнения окружающей среды пластиком и мусором.

Микропластик заставил рыб больше рожать.

Фото и видео: Jâms et al. / Nature Communications

