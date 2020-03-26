Волокна микропластика негативно сказываются на эндокринной и репродуктивной функциях рыб.

Микропластик заставил рыб больше рожать. К такому выводу пришли сотрудники Университета Дьюка в исследовании для журнала PLoS One. Ученые провели эксперименты с японской медакой (Oryzias latipes), которая мечет икру ежедневно. Эта способность позволила специалистам упрощенно изучить влияние пластика на репродуктивную функцию данного вида рыб.

В рамках тестов 27 пар рыб разделили на группы. Две из них содержались в воде с высоким количеством частиц микропластика (полиэстера), еще две группы находились в аквариумах с чистой водой. В каждой группе ученые добавляли ежедневно по тысяче волокон микропластика на литр воды. Через три недели стало ясно, что микропластик повлиял на негативные изменения в жабрах и кишечниках рыб. Повреждения уменьшили количество поступаемого кислорода, что сделало рыб более уязвимыми перед хищниками. Самки рыб отреагировали на волокна микропластика увеличением числа икры. Ученые пришли к выводу, что микропластик негативно сказывается на эндокринной системе рыб.

Ранее биологам удалось доказать, что микропластик, который производят люди, негативно сказывается на жизни морских обитателей. Пластик разлагается на небольшие частицы, которые попадают вместе с пищей в животных. Из-за этого последние страдают различными заболеваниями или сразу погибают. Также частицы пластика попадают в водопроводную воду, которую после этого пьют люди в Европе, Японии и России.

Видео: Hu L, Chernick M, Lewis AM, Ferguson PL, Hinton DE (2020), PLoS ONE