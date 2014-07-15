Из-за лесного пожара в штате Нью-Джерси эвакуировали три тысячи человек

Спасатели эвакуировали в безопасное место три тысячи жителей округа Оушн.

Лесной пожар произошел на территории американского штата Нью-Джерси. Пламя охватило площадь в 1,3 тысяч га. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились представители лесопожарной службы. В настоящее время известно, что огонь угрожает безопасности порядка 1,3 тысяч строений. Властям к текущий момент удалось эвакуировать из опасной зоны три тысячи жителей округа Оушн. Причину возгорания специалистам пока что установить не удалось. Пожар локализован только на пять процентов. Сведений о пострадавших нет.

Национальная метеорологическая служба указала в социальных сетях на то, что огонь хорошо распространяется по участкам из-за сильной засухи и порывам ветра, достигающим 40 метров в секунду. Дополнительно пожар вызвал массовое отключение электроэнергии. Сейчас около 23 тысяч пользователей оказались без доступа к освещению. Пламя перекинулось на районы города Барнегат. По информации от автора иностранной газеты The New York Times Шломо Шорра,в целях обеспечения безопасности населения из поселка Лейси, администрацией организован пункт временного размещения для граждан.

В Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости