Видео дня: белуха играет с моряками в регби в арктических водах

Исследователи бросали киту регбийный мяч, а тот плыл за ним и приносил обратно.

В пятницу, 8 ноября, в сети появилось необычное видео от южноафриканского исследовательского судна Gemini Craft. Видеоролик опубликовал один из моряков, Алон Коуэн.

Исследоватили сыграли с проплывающей белухой в регби в арктических водах. Моряки бросали киту регбийный мяч, а тот плыл за ним и приносил обратно.

"Белуха празднует победу "Антилоп" где-то недалеко от Южного полюса !", —подписал Алон Коуэн.

Ролик уже собрал более 15 тысяч просмотров и почти 7 тысяч комментариев. Пользователи соцсетей восторгаются необычной белухой.

Отмтетим, что "Антилопы", победу которых празднует кит, это команда по регби. Они победили Кубке мира Кубке мира в начале ноября.

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Видео:Alon Kowen/Facebook